ارتفاع أسعار #النفط.. و #برنت قرب 73 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط هامشيًا خلال تعاملات، الخميس، قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، ومع متابعة تداعيات إعصار “إيدا”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم نوفمبر 0.3% إلى 72.81 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر 0.1% عند 69.40 دولار للبرميل.

وأكد محللو “إيه إن زد” في مذكرة نقلتها “رويترز”، أن الإنتاج الأمريكي من الخام يكافح للتعافي من إعصار “إيدا”، بفعل الدمار الشديد في البنية التحتية وانقطاع الكهرباء.

فيما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس، نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 5 ملايين برميل يوميًا هذا العام، مقابل تقديرات سابقة بنمو 5.3 مليون برميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.