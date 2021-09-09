السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 360 ألف طن #قمح

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، عن طرح المناقصة الخامسة لهذا العام لاستيراد كمية (360) ألف طن قمح للتوريد خلال شهر نوفمبر 2021.

وأوضحت أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (6) بواخر بواقع (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي، و(2) باخرة لميناء ينبع التجاري، و(2) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

كما أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح، يذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية (1,7) مليون طن, إضافة الى شراء إنتاج المزارعين المؤهلين من القمح المحلي بكمية (550) ألف طن.