الدفاع_المدني يحتفل بتخريج الدورة التأهيلية للضباط

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، رعى معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، حفل تخريج دورة (أعمال الدفاع المدني التأهيلية للضباط) الـ(50) لـ(132) متدربا من الضباط والخريجين من مختلف التخصصات العلمية.

ونقل مدير عام الدفاع المدني، تهنئة سمو وزير الداخلية للخريجين، مؤكدًا ما تحظى به برامج تدريب الدفاع المدني من اهتمام ودعم غير محدود من سموه.

وهنأ الفريق العمرو، الخريجين بالنجاح، مطالبا بالحرص على الاستفادة من العلوم والمعارف والخبرات التي حصلوا عليها في أداء المهام المنوطة بهم، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوافرة من معدات وآليات لتنفيذ وتعزيز أعمال الدفاع المدني، وتنمية وتطوير قدراتهم في مجال أعمال الدفاع المدني، وصقل معارفهم وخبراتهم العملية في جميع المجالات.