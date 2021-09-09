إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 222.6 مليون.. وإعطاء 5.56 مليار جرعة لقاح

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 222.6 مليون حتى صباح اليوم الخميس، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 5.56 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 222 مليونا و 564 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 596 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و 564 مليون جرعة.

ألمانيا تسجل 15431 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15431 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و50 وفاة.

وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.046.112 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 92.498 حالة وفاة.

ماليزيا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية 19 ألف و307 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا .

وذكرت السلطات الصحية في ماليزيا أنه بلغ إجمالي حالات الاصابة مليون و 919 ألفا و774 حالة.

وسجلت ولاية ساراواك أعلى حالات إصابة بلغت 3118 حالة، تليها ولاية سيلانجور (2700 حالة ) وولاية صباح (2298 حالة).

الهند تسجل أكثر من 43 ألف إصابة بفيروس كورونا و388 وفاة

سجلت الهند خلال الساعات الـ24 الماضية 43 ألف و263 إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد-19” ، و388 وفاة, وتماثلت 40 ألف و567 حالة للشفاء .

وذكرت وزارة الصحة الهندية أنه ارتفع إجمالي المصابين إلى 33 مليونا و139 ألفا و981 شخصا, كما وصل إجمالي الوفيات إلى 441 ألفا و749 شخصا, وبلغ إجمالي المتعافين 32 مليونا و304 آلاف و618 شخصا.

باكستان تسجل 4062 إصابة جديدة بكورونا و84 وفاة

سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية, 4062 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و84 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1194198، منها 91589 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 26497، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1076112.

الصين تسجل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البلاد سجلت 28إصابة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي يوم الأربعاء، مقارنة مع 19إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغت تسع حالات جميعها وافدة من الخارج انخفاضا من 11 حالة في اليوم السابق. ولا تحتسب الصين تلك الحالات ضمن حصيلة الإصابات المؤكدة. ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني 95111 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

روسيا تسجل 18380 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 18380 إصابة جديدة بفيروس كورونا, و794 حالة وفاة .

وأوضح مقر عمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في روسيا أن إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة وصل إلى 7084284 حالة, كما بلغ إجمالي الوفيات 190376 .