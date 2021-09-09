ضبط لصين ارتكبا 31 حادث سرقة في الرياض #عاجل

أعلنت شرطة الرياض، اليوم الخميس، أنه تم القبض على لصين اثنين، ارتكبا 31 حادث سرقة.

وقال الرائد خالد الكريديس، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض ، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مخالفَين لنظام العمل من الجنسيتين السودانية والنيبالية في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأوضح أنهما “ارتكبا 31 حادثة بذات النمط والسلوك والإجرامي، تمثلت في سرقة القواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء.

وأكد ، في ختام بيانه، أنه “تم إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى النيابة العامة”