لصالح ورثته.. استعادة حقوق عامل متوفى بما يقارب مليون و300 ألف ريال

تمكنت إدارة التسوية الودية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة اليوم من عقد صلح واستعادة حقوق عامل “سعودي” متوفى لصالح ورثته بمبلغ مليون ومئتين وثمانين ألف ريال مقابل مستحقاته النظامية.

وأوضح مدير الفرع الدكتور محمد الحربي أن الصلح تم بين الطرفين من خلال جلستين للتسوية الودية (وكيل المنشأة، ووكيل الورثة).

ونوه “الحربي” بأن الجلستين كانتا افتراضيتين ضمن المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمّالية بين العامل وصاحب العمل التي يتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين -إن أمكن ذلك- أو إحالة الدعوى للمحكمة العمّالية عن طريق المدعي خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة.