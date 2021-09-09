وزير الخارجية الكويتي: ندعم مبادرة المملكة بشأن الأزمة اليمنية

أعرب وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح رئيس الدورة الـ (156) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عن دعم بلاده الكامل لمبادرة المملكة العربية السعودية لإيجاد حل سلمي للأزمة اليمنية، داعيًا إلى تنفيذ اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية.

وأكد الصباح في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري -بعد تسلمه رئاسة المجلس من وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي- على الوقوف بجانب المملكة في الإجراءات التي تتخذها لمواجهة ما يفعله الحوثيون لكون أن أمن المملكة جزء من الأمن القومي العربي.