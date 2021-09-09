أمانة العاصمة المقدسة تعلن عن تحدیث إجراءات إصدار رخصة البناء عبر منصة بلدي

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن تحديث سير الإجراءات الخاصة بإصدار الرخصة، بهدف تحسين تجربة المستفيد، وتسهيلًا على المستفيدين في إصدار رخصة البناء.

ويأتي التحديث الجديد لإصدار رخصة البناء من خلال المكتب الهندسي المصمم عبر منصة “بلدي” في حال عدم توفر وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية، أو في حال عدم التعاقد مع المكتب الهندسي المشرف، أو التعاقد مع مقاول البناء.

وأكدت الأمانة على ضرورة استكمال إجراءات إصدار وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية مع مقاول البناء المعتمد بعد إصدار الرخصة، وتحقّق المكتب الهندسي المشرف منها عبر منصة “بلدي” من خلال القرار المساحي قبل البدء بعملية الإشراف.

يذكر أن منصة المدينة الرقمية (بلدي) توفر خدمات الرخص الإنشائية رقميًّا، وقد اعتمد أكثر من 11,500 مكتب هندسي ومقاول عبر المنصة، بالإضافة إلى أن جميع مراحل البناء حاليا تكون بتطبيق كود البناء السعودي وفق التحديثات المعتمدة لضمان جودة البناء.