فيسبوك يطرح نظارات ذكية ستقلب مستقبل التكنولوجيا

طرحت شركة فيسبوك، الخميس، أول نظارات ذكية من صنعها، بالشراكة مع “راي بان” الرائدة في المجال.

وأكد مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك في مكالمة أرباح هذا الأسبوع أن إطلاق أجهزة فيسبوك القادم سيكون “نظارات راي بان الذكية”

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Facebook: “بالنظر إلى المستقبل هنا، سيكون إصدار المنتج التالي هو إطلاق أول نظارات ذكية لنا من Ray-Ban بالشراكة مع EssilorLuxottica”، “تتمتع النظارات بعامل شكلها الأيقوني، وهي تتيح لك القيام ببعض الأشياء الرائعة.”

لا نعرف ما هي هذه “الأشياء الأنيقة”، على الرغم من أن Facebook قد أكد سابقًا أن النظارات لن تحتوي على شاشة مدمجة ولا يتم تصنيفها على أنها جهاز الواقع المعزز، هل سيكونون قادرين على إجراء مكالمات صوتية؟ هل سيتمكنون من الوصول إلى مساعد ذكي؟.

على الرغم من عدم وجود شاشة مدمجة، فمن المفترض أنهم سيعتمدون على تطبيق هاتف ذكي مقترن للتحكم، على غرار Snap Spectacles أو Echo Frames من Amazon.

صاغ زوكربيرج إطلاق نظارات Ray-Ban كجزء من “رحلة Facebook نحو نظارات الواقع المعزز الكاملة في المستقبل”.

تعمل الشركة على مثل هذا الجهاز لفترة طويلة ، وتوجه الجهود من خلال وحدة أبحاث Project Aria وحتى إنتاج نماذج أولية لنظارات AR.

تعد نظارات الواقع المعزز جزءًا أساسيًا من خطط Facebook الجديدة لبناء “metaverse” – منصة تقنية متعددة الوسائط من المفترض أن تمزج بين المساحات الافتراضية والمادية، وتستخدم للتسوق والعمل والتواصل الاجتماعي.

وفقا للتقرير فيسبوك سيستخدمه لبيع المزيد من الإعلانات، كما أشار زوكربيرج في نفس مكالمة الأرباح هذا الأسبوع: “ستستمر في كونها جزءًا مهمًا من الإستراتيجية عبر أجزاء وسائل التواصل الاجتماعي لما نقوم به ومن المحتمل أن تكون جزءًا ذا مغزى من metaverse أيضًا.”