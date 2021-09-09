لجنة المسابقات تقرر تعديل ملاعب عدد من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

قررت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نقل عدد من مباريات فريق الاتفاق من ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام إلى ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر وهي (الاتفاق والرائد) ضمن مباريات الجولة الرابعة، و(الاتفاق والفتح) ضمن مباريات الجولة السابعة، و(الاتفاق وضمك) ضمن مباريات الجولة العاشرة، ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بناءً على طلب نادي الاتفاق باعتماد ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر بدلاً من ملعب الأمير محمد بن فهد لاستضافة هذه المباريات.

كما قررت اللجنة أيضاً نقل مواجهة (‎الهلال والاتفاق) ضمن مباريات الجولة الخامسة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من ملعب الملك فهد الدولي إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وذلك بناءً على طلب نادي الهلال.