عاجل… #وزارة_التعليم تعلن مواعيد الترقيات للمعلمين والمعلمات

أكدت وزارة التعليم بأنه سيتم فتح باب التقديم على الترقية بتاريخ 29/2/1443هــ وحتى تاريخ 8/3/1443هـ من خلال نظام فارس خدمة (ترقيات المعلمين من الخدمة الذاتية للموظف ) لمن أصدر الرخصة المهنية وفق نظام هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وبحسب تعميم اطلعت عليه “الوئام” ووجهته الوزارة لجميع قطاعاتها والملحقيات الثقافية وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات فقد أكدت الوزارة فيه ضرورة استيفاء كافة متطلبات الترقية حسب ما ورد في المادة العاشرة من لائحة الوظائف التعليمية.

ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الوزارة الدائم على رفع مستوى منسوبيها من شاغلي الوظائف التعليمية ولما تمثله الترقية من أهمية في تطوير الكوادر البشرية ، وبناء على ما نصت عليه المادة العاشرة من لائحة الوظائف التعليمية وما شملته من تعديلات وترقية شاغلي الوظائف التعليمية لمن هم على رتبة معلم ممارس أو على رتبة معلم متقدم.