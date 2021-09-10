الدول العربية لأردوغان: أوقف أستفزازك في الشرق الأوسط

طالب وزراء خارجية الدول العربية المدرجة في الجامعة العربية يوم امس الخميس تركيا بوقف استفزازاتها في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا مثل سوريا والعراق وليبيا باعتبار أن “تدخل” أنقرة يمثل تهديداً للأمن في المنطقة.

وأدان وزراء الخارجية العرب في بيان في ختام اجتماع لهم التدخل التركي في شئون الدول العربية، مطالبين أنقرة بوقف استفزازاتها التي تقوض الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأدانت الدول العربية خاصة التدخلات التركية في ليبيا، كما رفضت الاعتداء التركي في الأراضي السورية، معتبرة ذلك يمثل انتهاك واضح لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو لوحدة واستقلال سوريا.

وكشف البيان أن الدول العربية أدانت أيضاً غارات القوات التركية في الأراضي العراقية، حيث تقوم قوات أنقرة بعمليات ضد عناصر حزب العمال الكردستاني التي تعتبرها إرهابية.

وإزاء هذا الوضع، رحب مجلس الجامعة العربية بتشكيل لجنة لإدارة التدخل التركي في الشؤون الداخلية للدول العربية برئاسة مصر والتي تضم السعودية والإمارات والبحرين والعراق.