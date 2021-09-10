كأس العالم 2022: ثلاثية ميسي تقود الأرجنتين للانتصار على بوليفيا

أحرز ليونيل ميسي ثلاثة أهداف، ليقود الأرجنتين للفوز (3-0) على بوليفيا، في تصفيات كأس العالم، وتصدر قائمة هدافي أمريكا الجنوبية برصيد 79 هدفاً متقدماً على بيليه.

افتتح ميسي التسجيل بعد 14 دقيقة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف الهدف الثاني بعد تبادل تمرير الكرة مع لاوتارو مارتينيز داخل منطقة الجزاء، وأكمل الثلاثية قبل دقيقتين من النهاية من مدى قريب.

وهذه هي الثلاثية السابعة لميسي مع الأرجنتين، وأصبح يتقدم بهدفين على بيليه، في صدارة قائمة هدافي أمريكا الجنوبية.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات خلف البرازيل.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى النهائيات في قطر مباشرة، فيما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.