“يويفا” يهدد بمقاطعة كأس العالم إذا أقيمت كل عامين

هدد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” ألكسندر تشيفرين، بمقاطعة أوروبية محتملة لكأس العالم إذا نفذ الاتحاد الدولي “فيفا” خططه بإقامة البطولة كل عامين.

ويراجع “فيفا” جدول المباريات الدولية تحت إشراف مدرب آرسنال السابق آرسين فينغر، والذي يقترح إقامة بطولة كبرى كل عام.

ووفقاً للمقترحات الجديدة سيتم التناوب بين كأس العالم ومسابقة قارية مثل بطولة أوروبا على أن تقام النهائيات العالمية كل عامين بدلاً من أربعة أعوام.

وأبلغ تشيفرين صحيفة تايمز: “يمكننا أن نقرر ألا نلعب (بكأس العالم) ووفقاً لمعلوماتي تتخذ أمريكا الجنوبية نفس الموقف لذا أتمنى حظاً سعيداً لكأس العالم بهذه الطريقة”.

وأضاف: أعتقد أن هذا لن يحدث أبداً لأنه يتعارض بشدة مع المبادئ الأساسية لكرة القدم، اللعب كل صيف في بطولة لمدة شهر أمر قاتل للاعبين، وإذا أقيمت كل عامين ستتعارض مع كأس العالم للسيدات والأولمبياد.

وتابع: “قيمة البطولة في إقامتها كل أربع سنوات، لا تطيق الانتظار، إنها مناسبة ضخمة مثل الألعاب الأولمبية ولا أرى دعماً من اتحاداتنا لذلك”.

وصوت مجلس “فيفا” بالغالبية لإجراء دراسة جدوى للفكرة بعد مقترح سعودي، لكن تشيفرين شدد على ضرورة رفض الفكرة.

وواصل: “أتمنى أن يعود فيفا لرشده، لأنني لا أعتقد أنه من الصائب التحدث مع الجميع باستثناء الاتحادات، لم يتحدثوا معنا ولم أتسلم خطاباً أو أي شيء، وأقرأ فقط عن القضية بوسائل الإعلام”.

وأكد تشيفرين أنه ليس مهتماً بفكرة إقامة بطولة أوروبا كل عامين بدلاً من أربعة أعوام.

وأوضح: ربما تكون مفيدة ليويفا من الناحية المالية، لكن المشكلة أننا قد نقتل اللعبة واللاعبين، ولا أعتقد أن الأندية ستسمح للاعبين بالذهاب وهذا سيتسبب في انقسام تام.