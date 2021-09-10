منتخب #السعودية يسعى لدخول “توب 20” بحلول 2034

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم امس الخميس، استراتيجية تحول كرة القدم السعودية بحضور وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس وأعضاء اتحاد اللعبة وممثلي الأندية.

وتهدف الاستراتيجية الأولى من نوعها في تاريخ اتحاد الكرة السعودي إلى تطوير رياضة كرة القدم في المملكة، ووضع الأسس المتينة لمستقبلها على مختلف الأصعدة، مستندة في ذلك على تحليل ودراسة معمقة لأمثلة ناجحة تم تطبيقها في الدول الأكثر تطوراً والأقوى مكانة في كرة القدم، وانطلاقاً من تواجد المواهب المتميزة في المملكة والحماس الإيجابي المنبعث من الأجيال السعودية الشابة.

وعبر الأمير عبدالعزيز بن تركي في كلمة بهذه المناسبة عن سعادته بإطلاق استراتيجية تحول الكرة السعودية، مؤكداً أنها الاستراتيجية الواعدة التي نطمح من خلالها لنقل كرتنا إلى مستويات أعلى، من خلال خطة عمل ينفذها الاتحاد السعودي لكرة القدم، تحاكي نماذج عالمية ساهمت في تطوير اللعبة من خلال صقل وتأهيل لاعبين ومدربين وحكام على مستوى الأندية والمنتخبات.

وأكد رئيس اتحاد الكرة السعودي ياسر المسحل، أن رؤية القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود لقطاع الرياضة، كانا الدافع الذي حرك الاتحاد للعمل بجهد للمساهمة في بناء مستقبل مشرقٍ للكرة السعودية، لافتاً إلى أن هذا الجهد يدفعه طموح كبير وشغف عميق وتاريخ حافل بالإنجازات الكروية.

وبموجب الاستراتيجية سيفتتح الاتحاد الكروي مكاتب فرعية بكافة مناطق المملكة مع الزيادة المرسومة لعدد المسابقات، والتي ستصل لـ50 مسابقة كروية متنوعة في كل المناطق، كما أكدت الاستراتيجية على الوصول بالمنتخب السعودي الأول ليكون ضمن اقضل عشرين منتخباً بحلول عام 2034.