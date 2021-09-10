السودان: اتهام وزير الخارجية السابق بالتخطيط لانقلاب عسكري

اتهمت نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم ضد الدولة في السودان، رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل ووزير الخارجية السوداني السابق إبراهيم غندور، وآخرين، بالتخطيط لانقلاب عسكري في 30 يونيو 2020، وألغت قرار إطلاق سراحهم.

وقال محققون إن نيابة مكافحة الإرهاب تتهم إبراهيم غندور والقيادي بالحزب المنحل أنس عمر ورئيس حزب دولة القانون محمد علي الجزولي بالتخطيط لانقلاب عسكري على حكومة الانتقال.

وأشاروا إلى أن خطة الانقلاب العسكري، كانت تقضي بإطلاق أحداث تخريب وإحراق للمجلس التشريعي، ومواقع أخرى في الخرطوم، وأم درمان، واغتيال مسؤولين في حكومة الانتقال أثناء احتجاجات 30 يونيو 2020.

وأضاف المحققون أن رئيس النيابة رفض قرار وكيل النيابة الأعلى بإطلاق سراح غندور وآخرين.