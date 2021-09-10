تخطى رقم بيليه… #ميسي الهداف التاريخي لأمريكا الجنوبية

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الهداف التاريخي لقارة أمريكا الجنوبية برصيد 79 هدفاً، متخطياً الرقم القياسي السابق المسجل باسم النجم البرازيلي السابق بيليه (77 هدفاً) بعد تسجيله ثلاثية في مرمى بوليفيا.

انهالت دموع النجم ليونيل ميسي، بعدما تمكن من الاحتفال مع الجماهير الأرجنتينية بكأس كوبا أمريكا عقب مواجهة بوليفيا التي انتهت بفوز “راقصي التانجو” بثلاثية نظيفة من توقيعه، مشيرا في تصريحات صحافية إلى أنه يحلم بهذه اللحظة منذ فترة طويلة.

وتابع قائد الأرجنتين: لحظة فريدة تأتي بعد طول انتظار، من المذهل أنني هنا احتفل.

وأضاف: “أنا سعيد لأبعد حد، هذا ما كنت أحلم به دوماً، وها هو تحقق، والدتي وأشقائي يحضرون في المدرجات، وقد عانوا كثيراً أيضاً، متحمس وسعيد للغاية”.

وعن تجاوزه إنجاز الأسطورة البرازيلي بيليه كأفضل هداف في تاريخ منتخبات أمريكا الجنوبية بـ79 هدفاً، علق ميسي: في حقيقة الأمر أنا أقول دوماً إن الجوائز الفردية أمر ثانوي، لأننا هنا من أجل شيء آخر.