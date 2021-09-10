المخابرات الداخلية البريطانية: أحبطنا 31 هجوماً إرهابياً

قال رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطانية “إم.آي 5” كين مكالوم اليوم الجمعة، إن الشرطة وأجهزة المخابرات أحبطت 31 مؤامرة لشن هجمات إرهابية في بريطانيا في السنوات الأربع االماضية.

وأضاف أن أغلب تلك المؤامرات خطط لها إسلاميون متشددون لكن عدداً متزايداً كان من تخطيط جماعات من اليمين المتطرف.

وقال مكالوم لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي: “حتى خلال الجائحة التي نعاني منذ عامين، كان علينا أن نحبط 6 مؤامرات في مراحل متقدمة لتنفيذ هجمات”.

وأضاف “يؤسفني إن أقول أن التهديد الإرهابي الذي تواجهه بريطانيا، حقيقي ومستمر”.