3.902 مليون شخص.. ارتفاع معدلات البطالة في تركيا خلال يوليو

كشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني في تركيا اليوم الجمعة ارتفاع معدلات البطالة في البلاد خلال شهر تموز/يوليو الماضي.

ودون الأخذ التغيرات الموسمية في الاعتبار، ارتفع معدل البطالة في تركيا بنسبة 12.1 بالمئة في تموز/يوليو من 10.4 بالمئة في حزيران/يونيو السابق عليه.

ومع احتساب التغيرات الموسمية، انخفضت البطالة بنسبة هامشية إلى 12 بالمئة في تموز/يوليو مقابل 4ر14 بالمئة خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وفي حزيران/يونيو، بلغت نسبة البطالة 10.6 بالمئة.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل في تموز/يوليو إلى 3.902 مليون شخص مقابل 4.449 مليون في نفس الشهر من العام الماضي.

وبلغت نسبة البطالة بين الشباب، في الفئة العمرية ما بين 15 و24 عاما إلى 23.1 بالمئة في تموز/يوليو.