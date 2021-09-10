جامعة الإمام تلّزم منسوباتها بالحجاب #جامعة_الامام_تعود_للصحوه

ألزمت جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية منسوباتها باشتراطات معينة للدوام وأهمها الملابس الساترة الطويلة المحتشمة بدون مبالغة في التزين.

وفي توضيح نشرته الجامعة أكدت أن الحجاب الشرعي أصبح إلزامياً على الطالبات داخل أروقة الجامعة الخارجية وتم منع حلاقة الشعر سواء كان جزء منه أو كلياً ويستثنى من لديه عذر من جهة معتمدة.

كما رفضت الجامعة رسمياً تخريم اللسان أو الشفاة أو الحاجب أو غيرها.

وقد أدت هذه القرارات إلى غضب وأستياء كبير لدى الطالبات اللائي رفعن هاشتاق #جامعة_الامام_تعود_للصحوه على موقع التواصل الاجتماعي تويتطالبن خلاله بمحاسبة المسؤولين عن هذا القرار.

فيما أشاد الكثيرين بهذا القرار وطالبوا أن تتبع الجامعات الأخرى خطوة جامعة الإمام لمحاربة هذه المظاهر الغير حضارية والتي لا تنتمي للإسلام ولا للقيم وليست من الأعراف والتقاليد العربية والتي أتت من الغرب.