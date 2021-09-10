ديوان_المظالم يدعو المرشحين لوظائفه لإجراء المقابلة الشخصية #وظايف_شاغرة

دعا ديوان المظالم جميع المرشحين للوظائف التي تم التقديم عليها عبر منظومة جدارة خلال الفترة من تاريخ 24 / 1 / 1443هـ وحتى تاريخ 28 / 1 / 1443هـ لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة الوثائق ابتداءً من يوم الاثنين 6 / 2 / 1443هـ وحتى يوم الثلاثاء 14 / 2 / 1443 هـ، بالمقر الرئيس لديوان المظالم بمدينة الرياض.

كما دعا المرشحين للحضور في الموعد المحدد للمقابلة الشخصية والذي سيتم إرساله برسالة نصية لرقم الجوال المسجل بمنظومة جدارة- مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية، وأصل المؤهل العلمي، علماً بأنه سيتم استبعاد أي مرشح لم يحضر موعد المقابلة الشخصية المحدد له.

ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحين عبر الرابط التالي : http://www.bog.gov.sa/MediaCenter/Ads/EmployeeAffairsAds/Pages/HR-25.aspx