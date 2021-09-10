مصر.. فتح تحقيق عاجل في واقعة “الطبيب والممرض والكلب”

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، وذلك بأحد المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، بعد انتشار مقطع فيديو يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية.

ووجه وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة الواقعة للتحقيق الفوري، كما وجه بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها.

جاء ذلك على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بأحد المستشفيات الخاصة، ظهر خلاله طبيب يعنف ممرضا مسنا ويطلب منه الصلاة والسجود لكلبه، عقابا له على السخرية من الكلب.