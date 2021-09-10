القنوات الرياضية SSC تخيّب الآمال.. النقل المجاني للمباريات بجودة SD فقط

خيبت القنوات الرياضية SSC آمال العديد من متابعي الكرة السعودية حول العالم بعد إعلانها اليوم الجمعة أن النقل المجاني للمباريات سيكون بتقنية SD فقط.

وقال حساب “شركة الرياضة السعودية”، في بيان: “لكل محبي الدوري السعودي؛ بإمكانكم مشاهدة المباريات مجاناً على قنوات SSC بتقنية SD”.

وتمتلك شبكة قنوات SSC الفضائية، حقوق نقل المسابقات السعودية ـ كأس خادم الحرمين الشريفين، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي القادم 2021/2022 ـ والأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة.

يأتي ذلك إضافة إلى حصولها على الحقوق الحصرية لجميع البطولات التي تُقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بما في ذلك التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2022 في الصين ومسابقات دوري أبطال آسيا وغيرها.