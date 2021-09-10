القيمة السوقية لهجن الختام 372 مليونا

تبلغ القيمة السوقية للهجن المشاركة في اليوم الأخير من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، كمتوسط سعر من 279 مليوناً إلى 372 مليون ريال، حيث تقدر قيمة المطية الواحدة المشاركة في الأشواط الأربعة الختامية بمبلغ يبدأ من ثلاثة إلى أربعة ملايين للمطية الواحدة، وفقاً لخبراء في مجال الهجن.

وقال المهندس محمود البلوي رئيس اللجنة الفنية في المهرجان، إن الهجن المشاركة في الأشواط الأربعة الأخيرة من المهرجان تعد من صفوة الصفوة في الهجن، وقيمتها السوقية عالية جداً، قائلاً: “الهجن الفائزة في الأشواط الأربعة النهائية قد تباع بأكثر من خمسة ملايين ريال”.

وسيشهد اليوم الأخير من المهرجان مشاركة 93 مطية لفئة “حيل ـ زمول”.

وبلغت القيمة السوقية للهجن التي شاركت في الأدوار التمهيدية من 2.254 إلى 3.758 مليار ريال “متوسط سعر” لـ 7873 مطية، فيما بلغت القيمة السوقية للمشاركة في الأدوار النهائية من 9.907 إلى 13.210 مليار ريال “متوسط سعر” لـ 6713 مطية.

وأوضح البلوي أن متوسط سعر المطايا المشاركة في الأدوار التمهيدية بين 300 إلى 600 ألف ريال، فيما يبلغ سعر متوسط المطايا المشاركة في الأدوار النهائية من 1.5 إلى مليوني ريال.