إقالة مدرب تركيا بعد الخسارة الكبيرة أمام هولندا

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الجمعة، رحيل المدرب شينول غونيش في أعقاب الخسارة 1-6 أمام المنتخب الهولندي.

وذكر الاتحاد التركي في بيان أنه فسخ العقد مع غونيش بالتراضي على رحيل المدرب، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب الخسارة الكبيرة لتركيا يوم الثلاثاء الماضي، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وهذه أحد أسوأ النتائج في تاريخ المنتخب التركي، وأقر غونيش بفشله، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة.

وانتقد غونيش (69 عاماً) بسبب سوء النتائج في بطولة أمم أوروبا “يورو 2020” التي أقيمت هذا الصيف، عندما ودع المنتخب التركي البطولة من دور المجموعات.

وقاد غونيش المنتخب التركي في 82 مباراة، حقق الفوز في 38 مباراة وتعادل في 23 مباراة وخسر 21.