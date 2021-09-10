تدخل شركات أميركية في الانتخابات البرلمانية.. وموسكو تستدعي سفير واشنطن

أكدت الخارجية الروسية أنها استدعت اليوم الجمعة سفير الولايات المتحدة لدى موسكو جون سوليفان لمناقشة تدخل شركات أمريكية في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في روسيا الشهر الجاري.

وأعلنت الوزارة في بيان لها أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف شدد لسوليفان على أن موسكو تملك “أدلة دامغة تثبت مخالفة القانون الروسي من قبل شركات أمريكية رقمية عملاقة في سياق تحضير وإجراء انتخابات مجلسي دوما والاتحاد” (غرفتي البرلمان الروسي).

وأشار البيان إلى أن ريابكوف وصف أي تدخل في شؤون روسيا بأنه غير مقبول إطلاقا، مضيفا أن الجانبين بحثا أيضا بعض المسائل الأخرى المطروحة على الأجندة الثنائية.

وأمضى سوليفان في الوزارة نحو 20 دقيقة ثم غادر.

في غضون ذلك، أعلنت سفارة الولايات المتحدة لوكالة “نوفوستي” أن سوليفان عقد اجتماعا مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لبحث سعي الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إقامة علاقات مستقرة مع موسكو.