أسرة الساعدي القذافي تؤكد انتقاله إلى تركيا

انتقل الساعدي القذافي، أحد أبناء الزعيم الليبي السابق معمر القذافي الذي قتل في انتفاضة 2011، إلى تركيا بعدما أطلقت السلطات الليبية سراحه، حسبما أعلن متحدث باسم الأسرة.

والساعدي، النجل الثالث للزعيم الراحل، 47 عاماً، كان رئيساً للاتحاد الليبي لكرة القدم وعرف في البداية بمسيرته القصيرة في الدوري الإيطالي.

وأطلق سراحه مع عدد من مسؤولي النظام السابق، ومن بينهم رئيس الأركان والمخابرات أحمد رمضان، نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الخارجية التركية لوكالة فرانس برس الجمعة إنه “ليس لديها علم” بوجود الساعدي في إسطنبول، وهي الأنباء التي أوردتها في البدء وسائل إعلام ليبية.