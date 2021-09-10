سعد_الحريري: أخيراً.. بات لـ #لبنان حكومة

عبر رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، عن دعمه لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي، بعد إعلان التشكيل الحكومي في وقت سابق الجمعة.

وقال الحريري في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: “أخيراً، وبعد 12 شهراً من الفراغ، بات لبلدنا حكومة. كل الدعم لدولة الرئيس ميقاتي في المهمة الحيوية لوقف الانهيار وإطلاق الإصلاحات”.

وبعد اعتذار الحريري رئيس تيار المستقبل، عن تشكيل حكومة، كلف الرئيس ميشال عون ميقاتي بتشكيل الحكومة في 26 يوليو (تموز).

وجاءت الحكومة بعد أكثر من عام على استقالة حكومة حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت المروّع في 4 أغسطس (آب) 2020.

وخلال هذه الفترة، تفاقمت الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة على اللبنانيين، ووضعت أكثر من ثلثي الشعب تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.