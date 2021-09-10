أمريكا: متوسط وفيات #كورونا اليومية يتخطى الألف

قالت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي الجمعة إن المتوسط اليومي للإصابات بكورونا في الولايات المتحدة بلغ، في أحدث إحصاء لفترة سبعة أيام، ألف إصابة بجانب علاج 11750 بالمستشفيات في اليوم بالمتوسط ووفاة أكثر من ألف مريض في المتوسط.

وقالت والينسكي للصحفيين إن دراسة حديثة أظهرت أن الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحاً مضاداً لكورونا معرضون للإصابة بالفيروس بمعدل أربع مرات ونصف المرة أكثر ممن تلقوا اللقاح، ويزيد احتمال نقلهم إلى المستشفيات بعشر مرات ممن تلقوا اللقاح كما يزيد احتمال وفاتهم بنحو 11 مرة أكثر ممن حصلوا على اللقاح.