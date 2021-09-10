المغرب.. من هو أخنوش رئيس الحكومة الجديد؟

كلف العاهل المغربي، الملك محمد السادس، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بتشكيل الحكومة الجديدة، حسب موقع هسبريس المحلي.

وقال الموقع إن “بلاغاً لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أفاد أن الملك محمد السادس استقبل الجمعة بالقصر الملكي بفاس، أخنوش، إثر تصدر هذا الحزب لنتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد يوم الثامن من سبتمبر (أيلول) الجاري”، مشيراً إلى أن الملك عين أخنوش رئيساً للحكومة، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفاز حزب “التجمع الوطني للأحرار” الأربعاء، بالانتخابات التشريعية موجهاً ضربة قاسية لحزب العدالة والتنمية الإخواني، أكبر الخاسرين في هذه الاستحقاقات.

وأخنوش شغل أخنوش منصب وزير الفلاحة والصيد البحري منذ 2007.

وانضم لحزب “التجمع الوطني للأحرار” وجمد وضعيته بداخله لسنوات قبل أن يعود إليه عام 2016.

وغاب أخنوش عن المشهد السياسي منشغلاً بالاقتصاد، ليلقب فيما بعد برجل الغاز لإدارته مجموعة أكوا التي تضم نحو 50 شركة في مجالات متنوعة على رأسها توزيع الغاز.