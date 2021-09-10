فلكية جدة: «نجم الخريف» يتلألأ بسماء المملكة

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة بأنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي يوم السبت 10 سبتمبر 2021 ولعدة ليالي مقبلة نجم فم الحوت الذي يعرف بتسمية “نجم الخريف” وهو مشاهد بالعين المجردة، وهذا العام سيكون كوكبي المشتري زحل بالقرب منه على قبة السماء.

وأضاف: “فم الحوت نجم أبيض مزرق من القدر الثاني وهو أكبر بمرتين من الشمس و 20 مرة أكثر إشراقا يبعد عن الأرض 25 سنه ضوئية ، وهو ألمع نجم ضمن مجموعه نجوم الحوت الجنوبي التي تتألف من سبعة نجوم تنتظم في مضلع سداسي غير منتظم”.

وتابع: “يطلق على هذا النجم تسميات أخرى مثل ” النجم الوحيد ” بسبب انه المع نجم يظهر في جزء فارغ من السماء، ويسمى أيضا ” النجم المنعزل أو النجم المنفرد”.