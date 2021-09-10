“السنيد” يختتم دورة لندن.. و”آل الشيخ” يصفه بالمحترف

اختتم فواز السنيد، المصور في الهيئة العامة للترفيه، اليوم السبت، برنامجا تدريبيا مكثفا في التصوير الاحترافي.

وأقيم البرنامج، الذي استمر لمدة ثلاثون يوما وشمل جميع أنواع وتقنيات وفنون التصوير، في العاصمة البريطانية لندن.

من جانبه، قدم “السنيد” شكره وتقديره للهيئة العامة للترفيه ولمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة، على دعمه ومنحه الفرصة للمشاركة في البرنامج التدريبي.

وكان معالي رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ قد أشاد في تغريدة من خلال حسابه في تويتر واصفاً إياه بالمحترف.