شاهد التفاصيل: #وظائف للجنسين في تخصصي الملك فيصل بالرياض وجدة والمدينة #وظايف_شاغرة

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر أكثر من 130 وظيفة شاغرة للرجال والنساء من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى للعمل في الرياض وجدة والمدينة المنورة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:

الوظائف الشاغرة بالرياض:

– وظائف منسق اداري أول

– وظائف ممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين

– وظائف تقني تخدير

– وظائف استشاري مساعد عمليات زراعة قنوات الكبد والبنكرياس

– وظائف استشاري مساعد طب وجراحة العيون

– وظائف استشاري مساعد الرعاية المركزة

– وظائف استشاري مساعد أمراض الدم والأورام (عدد 2)

– وظائف استشاري تخدير مشارك

– وظائف منسق الحفاظ على الدم

– وظائف مندوب شحن

– وظائف محاسب

– وظائف كاتب

– وظائف مهندس أجهزة طبية أول (عدد 3)

– وظائف مهندس أجهزة طبية ثاني

– وظائف منسق أبحاث سريرية

– وظائف فني اتصالات اول

– وظائف محلل امتثال

– وظائف أخصائي تصوير أشعة مقطعية

– وظائف استشاري طوارىء أطفال

– وظائف استشاري أمراض نفسية

– وظائف استشاري، جراحة الأوعية الدموية

– وظائف منسق – الجدولة وادارة البيانات

– وظائف فني مختبر أسنان مساعد

– وظائف مدير مركز القلب

– وظائف مأمور حركة

– وظائف ممثل علاقات الموظفين

– وظائف فني معدات اطفاء ضابط طواريء ثاني

– وظائف رئيس تمريض

– وظائف سكرتير أول

– وظائف سكرتير ثاني (عدد 6)

– وظائف محلل أمن المعلومات

– وظائف مساعد مختبرات

– وظائف فني مختبر (عدد 2)

– وظائف موظف فرز بريد أول

– وظائف موظف فرز بريد ثاني (عدد 2)

– وظائف مدير قسم السلامة الوقائية

– وظائف فيزيائي طبي ثاني

– وظائف أخصائي مختبر

– وظائف تقني طبي علم الوراثة الخلوي

– وظائف اخصائي مختبر علم الخلايا

– وظائف اخصائي مختبر علم الانسجة

– وظائف محلل الشبكات

– وظائف أخصائي نساء وتوليد وطب العائلة

– وظائف مسؤول السلامة الصحية المهنية

– وظائف مساعد رعاية مرضى

– وظائف مأمور سنترال

– وظائف موظف استقبال شئون الموظفين

– وظائف صيدلاني أول

– وظائف صيدلاني ثاني (عدد 4)

– وظائف صيدلاني ثاني

– وظائف مساعد تشريفات

– وظائف منسق تشريفات أول

– وظائف معاون السلامة

– وظائف كبير اخصائي تقنية قلب واوعيه دمويه

– وظائف محلل امتثال أول

– وظائف اخصائي أول برنامج إدارة البيانات

– وظائف كبير السكرتاريين (عدد 3)

– وظائف كبير التقنيين الطبيين (عدد 2)

– وظائف تقني طبي أول الوراثيات الخلوية

– وظائف طبيب متخصص (عدد 4)

– وظائف ممرض أول (عدد 2)

– وظائف محلل توحيد المقايس

– وظائف مشرف نظافة

– وظائف مساعد أول سلسلة الإمدادات (عدد 2)

– وظائف مساعد ثاني سلسلة الإمدادات (عدد 4)

– وظائف أخصائي فني

– وظائف فني مواد معقمة ومستودعات طبية (عدد 2)

– وظائف أخصائي تصوير الاشعة الصوتي

– وظائف كاتب جناح (عدد 3)

الوظائف الشاغرة في جدة:

– وظائف استشاري مساعد التخدير

– وظائف استشاري مساعد طب الأجنة

– وظائف استشاري مساعد طب الأورام

– وظائف مساعد استشاري أمراض الدم وأورام الاطفال

– وظائف استشاري مشارك طب الطوارىء للبالغين

– وظائف اختصاصي سريري

– وظائف استشاري طب العائلة

– وظائف مساعد ثاني طب اسنان

– وظائف رئيس خدمات الصيدلية للرعاية الطبية/الحرجة

– وظائف مدير علاقات الموظفين

– وظائف أخصائي مختبر

– وظائف مدير برنامج التمريض

– وظائف كبير مشرفين الأمن المناوبين

– وظائف ممرض أول (عدد 5)

– وظائف موظف مونتاج أشرطة فيديو

الوظائف الشاغرة بالمدينة المنورة:

– وظائف ممثل ثاني دخول المرضى

– وظائف ممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين

– وظائف استشاري مواليد

– وظائف استشاري عناية مركزة للأطفال

– وظائف استشاري التصوير التشخيصي للنساء

– وظائف فني غسيل وازالة البقع

– وظائف فني الحالات الطارئة

– وظائف فني معدات اطفاء/ضابط طوارئ أول

– وظائف مدير ادارة الرعايه الصيدلانية

– وظائف سكرتير ثاني

– وظائف عامل كوي

– وظائف مسئول تطوير الجودة (التسجيل والمواعيد)

– وظائف أخصائي علاج ترفيهي

– وظائف كبير ممثلي دخول المرضى

– وظائف كبير ممثلي خدمات المرضى المراجعين

– وظائف كبير تقنيين التخدير

– وظائف مشرف أمن مناوب

– وظائف خياط

– وظائف غسال

ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط: https://www.kfshrc.edu.sa