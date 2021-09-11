بايدن للمسلمين في أمريكا: أنتم أتباع مخلصون لدين مسالم

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة، إلى الوحدة الوطنية مع استعداد الولايات المتحدة لإحياء الذكرى السنوية العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001 التي أودت بحياة 2977 فرداً، واصفاً الوحدة بأنها أعظم قوة أبدتها أمريكا في وجه المحن.

وأشاد بايدن في تسجيل مصور بالبيت الأبيض بقتلى الهجمات وآلاف المصابين وكذلك أعضاء فرق الإطفاء وأطقم التمريض وغيرهم ممن خاطروا بأرواحهم أو فقدوا حياتهم خلال مهمات الإنقاذ التي تلت الهجمات وإجراءات التعافي.

وأقر الرئيس الأمريكي أيضاً “بالقوى المظلمة في الطبيعة البشرية – الخوف والغضب والاستياء والعنف ضد الأمريكيين المسلمين وهم أتباع مخلصون لدين مسالم” مشيرا إلى أن تلك القوى أثرت على الوحدة الأمريكية لكن لم تكسرها.

وأوضح قائلاً “بالنسبة لي الدرس الرئيسي من هجمات 11 سبتمبر هو أننا وفي أشد المواقف، وسط الشد والجذب… والمعركة من أجل روح أمريكا، فإن الوحدة هي أعظم قوة لدينا”.

ونشر البيت الأبيض التسجيل المصور عشية الذكرى السنوية العشرين التي سيحييها بايدن بزيارة المواقع الثلاثة التي تعرضت للهجوم.