بعد إدانة الفهد.. الهندي سينغ قائماً بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

عين الهندي راجا راندير سينغ قائماً بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، بعد إدانة الشيخ أحمد الفهد الصباح بالتزوير في سويسرا، وإعلانه التنحي مؤقتاً عن قيادة المجلس.

وقال مكتب الشيخ أحمد الفهد الصباح في بيان أمس الجمعة، إن “الشيخ أحمد قرر التنحي مؤقتاً عن منصبه رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي، لحين الطعن بنجاح على حكم اليوم”.

وسينغ هو رياضي رماية سابق توج بذهبية في دورة الألعاب الآسيوية في 1978 وعين نائباً شرفياً للرئيس مدى الحياة.

وقال سينغ في بيان بعد تعيينه: بينما أثق تماماً في نجاح الشيخ أحمد في الطعن على الحكم، فإنه يشرفني أن أتولى مؤقتاً منصب القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي من أجل ضمان استمرار العمل بسلاسة في المؤسسة خلال المرحلة الحرجة المقبلة.

ويتولى الشيح أحمد الفهد المنتمي إلى الأسرة الحاكمة في الكويت رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي منذ 1991.