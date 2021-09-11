8 قتلى و5 مصابين في انفجار شمال شرقي #الصين

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون اليوم السبت، في انفجار وحريق سببهما تسرب أسطوانة للغاز المسال في مبنى سكني في مدينة داليان بمقاطعة لياونينج بشمال شرقي الصين، وفقاً للسلطات المحلية.

ووقع الحادث في حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت جرينتش الجمعة) في حي بولانديان بالمدينة، بينما هرع رجال الاطفاء والشرطة المحليون الى الموقع فوراً.

وتم إخماد الحريق في حوالي الساعة 2:30 صباحاً بالتوقيت المحلي وبعد ساعتين تم تأكيد مصرع ثمانية أشخاص في الحادث، بينما تم نقل الجرحى الى مستشفيات محلية، وهم في حالة مستقرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقد تم إجلاء سكان المبنى، فيما بدأت السلطات التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.