عاجل.. #المركزي_السعودي: ارتفاع تمويل السيارات في #المملكة 15% لـ 17.34 مليار ريال

كشفت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، ارتفاع حجم تمويل المصارف السعودية لواردات القطاع الخاص من السيارات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الماضي لنحو 17.34 مليار ريال، مقارنة بـ15.1 مليار ريال عن الفترة نفسها من 2020، مسجلة زيادة سنوية بلغت 15%.

وشهد حجم تمويل المصارف لواردات القطاع الخاص من السيارات شهد انتعاشا خلال العام الحالي، ليسجل حجم التمويل خلال الفترة أعلى مستوياته منذ 2016، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وكان حجم التمويل المقدم من المصارف لواردات السيارات “الاعتمادات المستندية وأوراق تحت التحصيل” للفترة ذاتها من 2016 بلغ 23.4 مليار ريال، في حين راوحت التمويلات للفترة ذاتها في 2019 و2018 و2017 ما بين 14 و12 مليار ريال.

وفي العام الماضي، ارتفعت أسعار السيارات في السعودية 9.6%، وذلك بحسب الرقم القياسي الخاص بأسعار السيارات المعتمد من جهات رسمية حكومية، علما بأن هذا الارتفاع يعد الثاني على التوالي، بعد ارتفاع طفيف في 2019.

وشكلت واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف نحو 22.4% من إجمالي تمويل المصارف للواردات، وهي تزيد عن الفترة المماثلة البالغة 20.3%.

وبلغ إجمالي تمويل المصارف لواردات القطاع الخاص نحو 77.3 مليار ريال خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت 4.1%.

وعن بقية القطاعات، ارتفع تمويل واردات القطاع الخاص للمواد الغذائية بنحو 35.1% لتصل إلى 11.73 مليار ريال، بينما شهد تمويل مواد البناء تراجعا طفيفا خلال الفترة بنحو 2% وبواقع 7.34 مليار ريال.

وتتوافق هذه الزيادة مع نمو واردات السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري التي نمت 9% على أساس سنوي، بعد عودة النشاط الاقتصادي العالمي، الذي تأثر بفعل تفشي فيروس كورونا.