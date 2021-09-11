المسحل يشكر رئيس #الاتحاد_الآسيوي على إشادته بإطلاق استراتيجية تحول كرة القدم #السعودية

أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر بن حسن المسحل، عن شكره وتقديره، نيابة عن مجلس إدارةا لاتحاد، للشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، وذلك بعد الإشادة والتقدير من قبل الشيخ سلمان التي رافقت إطلاق الاستراتيجة الجديدة لتحول كرة القدم السعودية.

وأكد المسحل في تصريحات نشرها الاتحاد السعودي بموقعه على الإنترنت في وقت متأخر مساء الجمعة، أن تأكيد الشيخ سلمان بتواجد الاتحاد السعودي كنموذج فاعل وناجح آسيويا، يجسد متانة مخرجات العمل الجماعي لكافة عناصر كرة القدم في المملكة والمتمثلة في اتحاد الكرة والأندية وجميع المرتبطين باللعبة، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والاهتمام المستمر من قبل وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، كما يعزز من الشراكة المتميزة والعمل المتميز بين الاتحادين السعودي والآسيوي والتي تشهد قوة إيجابية وتفاهما ناجحا لصالح كرة القدم.

وكان الشيخ سلمان أشاد بخطوة الاتحاد السعودي المتضمنة إطلاق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، أمس الأول الخميس، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ورئيس وأعضاء اتحاد اللعبة وممثلي الجمعية العمومية والأندية وعدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية وذلك في مجمع الصالات الخضراء بالرياض.

وأوضح الشيخ سلمان لوكالة الأنباء السعودية “واس” أن خطوة الاتحاد السعودي تفتح آفاقا حقيقية لتمتين مستقبل كرة القدم في المملكة واستقرار مراحل تطويره بشكل واضح وبأهداف محددة ورؤى إيجابية تمت من خلال دراسة واقع ومسايرة تجارب دولية ناجحة.

وأضاف: “نسعد في الاتحاد الآسيوي بدعم مثل تلك الاستراتيجيات والعمل جنبا إلى جنب بخبراتنا وكوادرنا لإنجاح المشاريع والاستراتيجيات الكروية في كل أنحاء القارة”، كما أعرب عن فخر المنظومة الآسيوية الكروية

بالنماذج الناجحة والفاعلة مثل الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكدا دعم الاتحاد الكامل لكل خطوات التطوير والنماء في جميع أنحاء القارة.