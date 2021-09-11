برفقة المشتري وزحل.. #فلكية_جدة: “نجم الخريف” يزين سماء #المملكة

كشفت الجمعية الفلكية بجدة أنه يُرصد بسماء الوطن العربي اليوم السبت، ولعدة ليالٍ مقبلة نجم “فم الحوت” المعروف بـ”نجم الخريف”، ويُرصد في السعودية بعد الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي.

وأوضح رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة أن “نجم الخريف” يشاهَد بالعين المجردة، وسيكون كوكبا المشتري وزحل بالقرب منه على قبة السماء، و”فم الحوت” نجم أبيض مزرق من القدر الثاني، وهو أكبر بمرتين من الشمس وأكثر إشراقا 20 مرة، ويبعد عن الأرض 25 سنة ضوئية، وهو ألمع نجم ضمن مجموعة نجوم الحوت الجنوبي التي تتألف من 7 نجوم تنتظم في مضلع سداسي غير منتظم.

وأشار إلى أنه يُطلق على هذا النجم تسميات أخرى مثل “النجم الوحيد” و”النجم المنعزل” أو “النجم المنفرد”، وسيظهر فوق الأفق الجنوبي الشرقي، ولا يوجد نجم براق آخر يكون منخفضا جدا في هذا الموقع في هذا الوقت من السنة.

وأوضح أبو زاهرة أنه بمرور الساعات يصل فم الحوت إلى أعلى نقطة فوق الأفق الجنوبي؛ تقريبا الساعة 11 مساء، وبعد ذلك يغرب في الأفق الجنوبي الغربي؛ تقريبا الساعة 4 فجراً حسب التوقيت المحلي.

وعزا سبب هذه الحركة الظاهرية لهذا النجم وبقية النجوم في قبة السماء إلى دوران الأرض حول محورها، إضافة إلى أن فم الحوت واحد من ألمع نجوم سماء الليل، وفي غاية الأهمية، حيث اكتُشف منذ سنوات أنه يمتلك قرصا كوكبيا، وهذه الحلقة من الغبار التي تحيط بـ “فم الحوت” ربما تشكل كواكب يوما ما.

يُذكر أن الفترة الحالية والشهر القادم سيكونان جيدين لرؤية هذا النجم، ويكون في أفضل أحواله عند منتصف الليل.