ملتقى_التوظيف الرابع في #جدة يطرح أكثر من 350 وظيفة.. غداً

تنطلق غداً فعاليات ملتقى التوظيف الرابع، الذي يقام ضمن فعاليات البرنامج التدريبي لتوطين الوظائف بمحافظة جدة بدعم من محافظة جدة وبتنفيذ جامعة جدة وشراكة إستراتيجية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك في مقر جامعة جدة بحي الفيصيلية.

وتتركز الوظائف المتاحة في ملتقى التوظيف الرابع الذي سيستمر 5 أيام، بالمجالات الهندسية والفنية والمحاسبية والقانونية والإدارية، ويوفر أكثر من 350 وظيفة من خلال 8 شركات وطنية، ويستهدف بالدرجة الأولى طالبي الوظائف من فئتي الخريجين حديثاً والباحثين عن عمل.

وتطبيقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا أعلن الملتقى، بأن حضور ملتقيات التوظيف محدد لمن تم اختيارهم وإفادتهم بالحضور عبر رسائل الـ SMS أو البريد الإلكتروني، وذلك بعد مرحلة التسجيل المبدئي في رابط التسجيل الخاص بكل ملتقى.