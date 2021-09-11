بكتيريا تداهم الملعب الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الرياضية.. وقرار بشأن استقبال المباريات

أكدت إدارة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة أنه تجرى حاليا عمليات معالجة سريعة وعاجلة لأجزاء محدودة من العشب الأخضر بالملعب الرئيسي بالمدينة، بعد تعرضها بشكل مفاجئ لنوع من البكتيريا دون أن يؤثر ذلك على أرضية الملعب.

وأوضحت في بيان صحفي، أن عملية المعالجة بدأت بشكل مكثف وستستمر حتى الأول من شهر أكتوبر المقبل، بإشراف و متابعة فريق متخصص في هذا المجال.

وقالت: “تؤكد إدارة المدينة وبعد أخذ رأي رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بأن ذلك لن يعيق إقامة المباريات الرسمية على الملعب طوال هذه الفترة”.