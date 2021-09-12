خلال شهر.. 2206 جلسة غسيل كلوي بصحة حفر الباطن

قدمت مراكز غسيل الكلى بصحة حفر الباطن 2,206 جلسة غسيل كلوي خلال شهر أغسطس لعام 2021م، حيث بلغت عدد الجلسات غسيل الكلى بمستشفى الملك خالد 2,053 فيما بلغ عدد الجلسات بمستشفى حفر الباطن المركزي 153 جلسة.

وتقدم صحة حفر الباطن خدماتها العلاجية والتثقيفية والتوعوية للمرضى من خلال مركز الأمير سلطان التابعة لمستشفى الملك خالد العام ومركز الكلى بمستشفى الولادة والأطفال بالإضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي. ومستشفى القيصومة ، من خلال الكوادر الطبية والتمريضية لضمان استفادتهم القصوى من خدمات المراكز بكل يسر وسهولة.