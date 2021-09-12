العراق: هجوم بـ”طائرات مسيرة مسلحة” على مطار أربيل

استهدف هجوم بـ”طائرات مسيرة مسلحة” مساء امس السبت، مطار أربيل الدولي القريب من قنصلية الولايات المتحدة في هذه المدينة الواقعة في شمال العراق، حسبما أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، مؤكدة عدم سقوط ضحايا.

و”لم تلحق أي أضرار” بالمطار حيث توجد قاعدة جوية تؤوي قوات التحالف الدولي ضد الجهاديين، وفق ما قال مدير المطار أحمد هوشيار لوكالة فرانس برس.

وقالت وحدة مكافحة الإرهاب في الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في بيان إنه “لا يوجد ضحايا في الهجوم بطائرتين مسيرتين مسلحتين على مطار اربيل الدولي”.

وسمع أحد مراسلي فرانس برس دوي انفجارين قويين وشاهد دخاناً أسود يتصاعد في الهواء، كما سمع دوي صفارات الإنذار من القنصلية الأمريكية.

وقال شهود عيان إن الوصول إلى منطقة المطار بات متعذراً بسبب انتشار أمني كثيف.

وتتكرر في الأشهر الأخيرة الهجمات من هذا النوع التي تستهدف خصوصاً القوات والمصالح الأمريكية في العراق.

وهذه الهجمات التي لم تتبنها أي جهة، عادةً ما تنسبها واشنطن الى فصائل عراقية موالية لإيران.