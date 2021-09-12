“إف بي آي” ينشر أول وثيقة من تحقيقه في هجمات سبتمبر

ذكرت شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأمريكية في وقت متأخر أمس السبت أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي نشر على موقعه على الإنترنت أول وثيقة من تحقيقه بهجمات 11سبتمبر 2001.

وأشار المكتب في بيان إلى أن “هذه المادة نشرت استجابة لأمر تنفيذي تم توقيعه في 3 سبتمبر 2021 برفع السرية عن بعض الوثائق المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر”​​​.

وحسب وكالة “أسوشييتد برس”، فإن الوثيقة، التي تتكون من 16 صفحة، تصف الاتصالات التي أجراها الخاطفون مع شركاء لهم في الولايات المتحدة.

والوثيقة، التي صدرت في الذكرى العشرين للهجمات، هي أول سجل تحقيق يتم الكشف عنه منذ أن أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعة رفع السرية عن المواد التي ظلت لسنوات بعيدة عن الأنظار.

وواجه بايدن ضغوطا في الأسابيع الأخيرة من عائلات الضحايا، الذين طالما سعوا للحصول على السجلات أثناء دعوى قضائية في نيويورك.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة بإجراء مراجعة من أجل رفع السرية عن وثائق من تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي “اف.بي. اي” حول هجمات 11 سبتمبر 2001 وذلك بعد أيام من إكمال الولايات المتحدة انسحابها العسكري في أفغانستان حيث خاضت حرباً بعد تلك الأحداث.

وقال بايدن في بيان إنه وقع أمراً تنفيذياً “يوجه وزارة العدل والوكالات الأخرى ذات الصلة بالإشراف على مراجعة رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بتحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي في 11 سبتمبر”.

وأوضح أن هذا الأمر “يتطلب من وزير العدل الكشف علناً عن الوثائق التي رفعت عنها السرية خلال الأشهر الستة المقبلة”.

وكان بايدن تعهد خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية “بضمان الشفافية” بخصوص رفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأحيت الولايات المتحدة يوم السبت الذكرى العشرين لاعتداءات 11 سبتمبر بمراسم عند مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع (البنتاغون) وحقل بالقرب من مدينة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا.