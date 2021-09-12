السودان: إسترداد الاف الأراضي والأفدنة الزراعية ومسؤول يهدد “الأخوان”.. سترون العجب

أكد عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان وجدي صالح، أن الحملات ضد اللجنة لن تعيقنا في أداء دورنا ومستعدون أن نخضع أمام أي قانون رغم المساعي لاثنائنا عن مساعينا.

وأضاف وجدي في مؤتمر صحفي بالخرطوم نحن سنقوم بواجباتنا رغم محاولات اعاقتنا و”حتشوفوا العجب”.

وأكد صالح عقب اعلان استرداد اللجنة لالاف الأراضي والأفدنة الزراعية من مسؤولين سابقين في نظام البشير أن اللجنة سائرة على الدرب من أجل الذين ضحوا بأرواحهم مؤكدا ان المسيرة ماضية بإرادة الذين صنعوها.

وأضاف: واهم من يظن أن الثورة قد خمدت نيرانها مؤكدا السعي لتفكيك النظام البائد بما فيها القوانين التي سناها.

وفي وقت سابق أمس أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال العامة قرارا باسترداد أراضي مسجلة باسماء رموز وقادة النظام المباد، حيث بلغت جملة الأراضي المستردة (2376) فدان بولاية النيل الأبيض، تم الاستيلاء عليها بإستغلال النفوذ والسلطات.

وشمل القراراسترداد 500 فدان بـ”ود الزاكي” من إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان بالنظام البائد، و150 فدان بـ”عد الشيخ علي”من علي عثمان محمد طه، و100 فدان بـ”الشيخ الحسين”من أحمد محمد هارون، و150 فدان بـ”العشير وأم كريشة” من محمد حسن الأمين، نائب رئيس المجلس الوطني ومحامي المخلوع.

كما شمل القرار استرداد من هاشم عثمان الحسين مديرعام قوات الشرطة الأسبق 50 فدان، ومحمد عطا المولى عباس 32 فدان بـ”الشيخ الحسين”، إبراهيم عمر الأغا الخواض، مدير مكتب نائب رئيس المخلوع علي عثمان، 45 فدان بـ”العشير وعد الشيخ”، حاج ماجد سوار 25 فدان بـ”ود بلال” وشقيقه حافظ محمد سوار 50 فدان بـ”العشير”، عيسي بشري والي أسبق ووزير دولة بالنظام البائد 30 فدان بـ”ود بلال”، و50 فدان من أحمد خميس بخيت، والي سابق، ومحمد نور الله التجاني، والي سابق 50 فدان، ومحمد الخنجر الطيب، عضو المجلس الأربعيني لنظام الانقاذ 60 فدان “عد الشيخ”، فيصل حماد عبدالله محمد.

وزير التخطيط السابق بالولاية 50 فدان بـ”الشيخ الحسين”، حافظ عطا المنان طه، وزير المالية الأسبق 50 فدان بـ”العشير”، الشاذلي عيسى حمد معتمد سابق بالولاية 25 فدان بـ”أم كريشة”، ونص القرار أن يعاد سجل الأراضي بإسم حكومة السودان.