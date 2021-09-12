إدارات التعليم تبدأ استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني المجيد ٩١

بدأت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بعقد اجتماعات للاستعداد للاحتفال باليوم الوطني ٩١ للمملكة العربية السعودية .

من جانبه رأس مدير تعليم الزلفي الأستاذ محمد الطريقي صباح اليوم الأحد لجنة الاستعداد لليوم الوطني 91 بحضور أعضاء اللجنة، وقد رحب الطريقي في البداية بالجميع مثمناً الجهود المبذولة والتي أسهمت في الانطلاقة الجادة من أول يوم دراسي من خلال التحصين للفئة المستهدفة للطلاب والطالبات وتهيئة المدارس لاستقبال الطلبة.

كما أكد على أهمية وضرورة الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة وذلك حسب توجيهات الوزارة بحيث ‏تنفذ الفعاليات من قِبل جميع المدارس الابتدائية عن بُعد، وحضورياً للمرحلة المتوسطة والثانوية ‏مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الصحية لمن استكمل الجرعتين من الطلبة وفق التوجيهات، ‏وذلك إبرازاً للدور العظيم الذي قام به الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه في جمع الشمل وتوحيد هذا الكيان الشامخ وتأكيداً للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء إلى الوطن.