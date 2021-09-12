إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 225 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي “كوفيد_19″، عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 225 مليوناً و113 ألفا و117 إصابة، الأحد.
وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و638 ألفا و620 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 201 مليون و653 ألفا و284 حالة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.
ألمانيا تسجّل 7345 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سجّلت ألمانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 7345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، و21 حالة وفاة.
وأوضح معهد روبرت كوخ الألمانيّ لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أنّ إجماليّ عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس وصل إلى 4.770.640 إصابة، كما بلغ إجماليّ الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 92.606 حالات، فيما وصل عدد المتعافين إلى 3.823.500 حالة.
وأوضح معهد روبرت كوخ الألمانيّ لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أنّ إجماليّ عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس وصل إلى 4.770.640 إصابة، كما بلغ إجماليّ الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 92.606 حالات، فيما وصل عدد المتعافين إلى 3.823.500 حالة.
تسجيل 28591 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند
سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 28591 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و338 وفاة .
وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 33.236.921 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 442.655 حالة وفاة.
وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 33.236.921 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 442.655 حالة وفاة.
هولندا تسجل 2198 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات
سجلت هولندا خلال الـ24 ساعة الماضية 2198 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و6 حالات وفاة .
وأوضحت وزارة الصحة الهولندية في بيان اليوم، أن أجمالي الإصابات ارتفع في البلاد إلى 1.968.832 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 18.068 حالة وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي حالات التعافي من الفيروس بلغ 1.876.605 حالات.
وأوضحت وزارة الصحة الهولندية في بيان اليوم، أن أجمالي الإصابات ارتفع في البلاد إلى 1.968.832 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 18.068 حالة وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي حالات التعافي من الفيروس بلغ 1.876.605 حالات.