إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 225 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي “كوفيد_19″، عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 225 مليوناً و113 ألفا و117 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و638 ألفا و620 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 201 مليون و653 ألفا و284 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ألمانيا تسجّل 7345 إصابة جديدة بفيروس كورونا