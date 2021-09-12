مها السبيعي تنال الدكتوراه “بتحليل الحاجات اللغوية وفاعليته في تنمية المهارات اللغوية لدى الطالبات الصم وضعاف السمع ” بجامعة الإمام

ناقشت الدكتورة مها بنت سالم السبيعي رسالة الدكتوراه مناقشة علنية في صباح يوم الأربعاء 1 صفر 1443هـ، الموافق 8 سبتمبر 2021م، وكانت رسالتها بعنوان: برنامَج تعليمي قائم على تحليل الحاجات اللغوية وفاعليته في تنمية المهارات اللغوية لدى الطالبات الصم وضعاف السمع اللازمة للالتحاق بالمرحلة الجامعية، تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد الله بن سليمان الفهد، أستاذ المناهج العامة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بحضور عائلتها وعدد من المختصين وطلاب الدراسات العليا.

وعبر المناقش الخارجي الدكتور بدر القحطاني الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود، عن شكره وثناءه على الجهد المبذول وحاجة المجال لمثل هذه الرسالة، وحثّ طلاب الدراسات العليا أن ينهجوا مثلها في تناول المواضيع ذات الحاجة الأولى في مجال تعليم الأشخاص الصم وضعاف الذي يفتقر لمثل هذه الدراسات النوعية.

وأعرب المناقش الداخلي الدكتور أحمد الأخشمي الأستاذ المشارك بقسم المناهج وطرق التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن إعجابه بالرسالة وأهمية الموضوع وجدته، وحاجة الميدان والتخصص الدقيق له، وأثنى على تميزها في الموضوع والإجراءات وتحليل النتائج ومناقشتها، والبرنامج التعليمي.

وفي نهاية المناقشة أعلنت لجنة المناقشة حصول الباحثة على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مرتفع.