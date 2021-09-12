السعودية: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية بنسبة 108٪

سجلت الاستثمارات الاجنبية ارتفاعًا بنسبة 108٪ في عدد المنشآت الجديدة في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 تصل إلى 1054 منشأة جديدة، حسب بيانات وزارة الاستثمار.

وكانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة سجلت نمواً بنسبة 11% وسجلت عدد المشاريع المرخصة في المملكة نسبة نمو بنحو 36% في الربع الأول من العام 2021م مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يُعد أحد الأهداف الرئيسية للمملكة وحكومتها في الخطة الإصلاحية الرامية إلى التقليل من الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد السعودي وجعله أكثر جاذبية.