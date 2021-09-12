طالبان تعلن موقفها من تعليم النساء بالجامعات

جاء ذلك على لسان وزير التعليم العالي في حكومة طالبان الجديدة، عبد الباقي حقاني الذي صرح عن السياسات الجديدة للتغليم في أفغانستان بمؤتمر صحفي يوم الأحد، بعد عدة أيام من تشكيل حكام أفغانستان الجدد حكومة مكونة من رجال بالكامل من طالبان.

وأشار حقاني إلى أنه سيطلب من الطالبات الجامعيات ارتداء الحجاب، لكنه لم يوضح ما إذا كان هذا يعني فقط غطاء الشعر أو تغطية الوجه بالكامل.